استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وفدا من جمعية أصدقاء المعوقين في لبنان برئاسة الدكتور موسى شرف الدين وجرى البحث في نشاطات الجمعية وانجازاتها.



من جهته أثنى اللواء ابراهيم على عمل الجمعية متمنيا لها دوام التوفيق.