غرد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اواديس كيدانيان بالاتي :"‏كنت اتمنى ان اعايد اللبنانيين بمناسبة الاعياد المجيدة لكني سوف استعيض عن ذلك بالتعبير عن استيائي لما وصلت اليها الامور بسبب الانانية المفرطة لبعض السياسيين .

كل عام وانتم بخير".