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الاثنين في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:22 م
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لبنان
كيدانيان: مستاء لما وصلت اليه الامور
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
غرد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اواديس كيدانيان بالاتي :"كنت اتمنى ان اعايد اللبنانيين بمناسبة الاعياد المجيدة لكني سوف استعيض عن ذلك بالتعبير عن استيائي لما وصلت اليها الامور بسبب الانانية المفرطة لبعض السياسيين .
كل عام وانتم بخير".
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