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كيدانيان: مستاء لما وصلت اليه الامور
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
 
غرد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اواديس كيدانيان بالاتي :"‏كنت اتمنى ان اعايد اللبنانيين بمناسبة الاعياد المجيدة لكني سوف استعيض عن ذلك بالتعبير عن استيائي لما وصلت اليها الامور بسبب الانانية المفرطة لبعض السياسيين .
كل عام وانتم بخير".
 
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