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الاثنين في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
04:51 م
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لبنان
الحريري يعايد اللبنايين بحلول الاعياد المجيدة
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
غرّد الرئيس سعد الحريري عبر صفحته على "تويتر" قائلا: "أطيب التمنيات للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا باعياد مجيدة، وكل عام وانتم بخير".
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