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الحريري يعايد اللبنايين بحلول الاعياد المجيدة
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
 
غرّد الرئيس سعد الحريري عبر صفحته على "تويتر" قائلا: "أطيب التمنيات للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا باعياد مجيدة، وكل عام وانتم بخير".
 
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