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بري هنأ عون والرؤساء السابقين بعيد الميلاد
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
 
أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئاً بعيد الميلاد المجيد.

كما اجرى اتصالات مهنئاً بعيد الميلاد المجيد ايضاً بكلٍ من: البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، الرئيس السابق امين جميل، الرئيس السابق ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ميشال المر، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، الوزير السابق سليمان فرنجية، الوزير جبران باسيل، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، المطران الياس عودة وقائد قوات اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل.
 
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