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بري أبرق الى الملك السعودي معزيا
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
 
تلقى الرئيس نبيه بري برقية من رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير حداد مهنئا بعيد الإستقلال.

وابرق الرئيس بري الى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معزيا بوفاة الأمير طلال بن عبد العزيز.

كما أرسل برقيات مماثلة الى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والى الامراء الوليد بن طلال، خالد بن طلال وتركي بن طلال.

وابرق الرئيس بري الى رئيس مجلس النواب الاندونيسي بامبانغ سوساتيو، معزيا بضحايا الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد.
 
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