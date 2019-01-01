أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين يوم الاثنين أن واردات البلاد من الخام السعودي ارتفعت إلى 1.596 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، لتتصدر المملكة قائمة أكبر موردي الخام إلى الصين.



وأشارت البيانات إلى أن روسيا جاءت في المرتبة الثانية، بتوريد 1.593 مليون برميل يوميا من الخام إلى الصين في الشهر الماضي.