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الاثنين في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:40 م
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لبنان
سليمان يستعين بالمتنبي ليغرّد عن الحكومة
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
غرد الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "بشأن الحكومة نقول مع المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود".
المصدر :
mtv
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