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سليمان يستعين بالمتنبي ليغرّد عن الحكومة
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
 
غرد الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "بشأن الحكومة نقول مع المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود".
المصدر : mtv
 
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