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دفعة جديدة من النازحين غادرت عرسال
 
 
 
 
 
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
 
انطلقت دفعة جديدة من النازحين السوريين من بلدة عرسال، ضمت سبعين نازحا، عابرين حاجز وادي حميد باتجاه الحدود السورية عند معبر الزمراني في جرود عرسال.

وغادر النازحون السوريون مدينة عرسال منذ السادسة صباحا، باتجاه الحدود اللبنانية السورية وذلك بعد التدقيق بمستنداتهم من قبل الأمن العام اللبناني الذى يرعى العودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلداتهم،وبحضور موظفين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، ومواكبة قوة من الجيش اللبناني.

وأنشأ الأمن العام اللبناني مركزا عند نقطة "وادى حميد" عرسال، حيث يتم تسجيل المغادرين باتجاه جرود البلدة ومنها الى الداخل السوري، وحمل النازحون أغراضهم وأمتعتهم في سيارات سياحية وعربات وحافلات في طريق عودتهم إلى سوريا.
 
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