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تشكيل الحكومة..عُصي يضعُهَا البعض في الدواليب
الاثنين في ٢٤ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:31 ص
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لبنان
بري: الموضوع أكبر من حقائب وحصص
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٢٤ كانون الاول ٢٠١٨
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ما حصل لجهة سحب مرشّح اللقاء التشاوري جواد عدرا ليكون من حصّة رئيس الجمهورية 'غير بريء”.
وأبدى بري قلقاً كبيراً إزاء 'ما ينتظر البلد في المرحلة المقبلة”، معتبراً أن 'ما حصل يؤكّد وجود أطراف لا تريد للحكومة أن تولد بالمطلق، وأن الموضوع على ما يبدو أكبر من ثلث معطّل وحقائب وحصص”.
ولفت رئيس المجلس إلى 'وجود قطبة مخفية من طريقة طرح توزير جواد عدرا ومن ثم التمسك به على اعتبار أنه من كتلة الرئيس، لكن ملامح هذه القطبة لم تتضح بعد، وأن من الواجب التنبه جيداً ومراقبة ما يجري”.
المصدر :
future tv
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