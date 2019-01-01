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الاحد في ٢٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:59 م
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لبنان
سليمان: بين باريس وبيروت الفرق كبير...
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٢٣ كانون الاول ٢٠١٨
غرّد الرئيس العماد ميشال سليمان، عر حسابه على "تويتر"، وقال: "بين باريس وبيروت الفرق كبير، حيث لم يتم هنا الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة".، مُضيفاً: "تحية الى الشباب اللبناني، على امل الاستمرار بهذا السلوك الراقي والمسؤول
المصدر :
mtv
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