غرّد الرئيس العماد ميشال سليمان، عر حسابه على "تويتر"، وقال: "بين باريس وبيروت الفرق كبير، حيث لم يتم هنا الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة".، مُضيفاً: "تحية الى الشباب اللبناني، على امل الاستمرار بهذا السلوك الراقي والمسؤول