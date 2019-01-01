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سليمان: بين باريس وبيروت الفرق كبير...
 
 
 
 
 
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٢٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
غرّد الرئيس العماد ميشال سليمان، عر حسابه على "تويتر"، وقال: "بين باريس وبيروت الفرق كبير، حيث لم يتم هنا الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة".، مُضيفاً: "تحية الى الشباب اللبناني، على امل الاستمرار بهذا السلوك الراقي والمسؤول
المصدر : mtv
 
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