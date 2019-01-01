الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان تشكيل الحكومة..عُصي يضعُهَا البعض في الدواليب A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال



مطبات.. عراقيل.. عقد.. تباينات.. تعددت التسميات.. والنتيجة واحدة، لا حكومة جديدة تواجه التحديات التي يعاني منها لبنان بلادا ومؤسسات ومواطنين.



فبعد كل تفاؤل بقرب ولادة الحكومة العتيدة، وعند كل منعطف باحداث خرق للوصول بالتشكيلة الحكومية الى بر الامان.. تظهر تطورات تعيد عقارب الساعة الى الوراء، ناسفة اي امل للبنانيين بولادة حكومة تضع عجلة المؤسسات على السكة الصحيحة.



فعلى بعد ساعات من انضاج التسوية، وحل آخر العقد من أمام التأليف حتى بدأت التباينات في المواقف بدءا من الخلاف بشأن الجهة التي يفترض ان تتولى وزارة الاعلام.



وصل الرئيس الحريري ليله بالنهار اتصالات واجتماعات، بالمباشر أو بالواسطة مع قيادات الحزب التقدمي الاشتراكي ، وحركة أمل ، والتيار الوطني الحر، ،وحزب الله، والقوات اللبنانية، والمردة بهدف حل اشكالية وزارة الاعلام.



وفي اطار المساعي المبذولة طرح الرئيس الحريري التخلي عن حقيبة التنمية الادارية والحصول على وزارة الاعلام بشرط تسهيل ولادة الحكومة، ولكن ايا من الاطراف السياسية لم يرض.



لم يهدأ الرئيس الحريري.. واصل جهوده بفكفكة الالغام الحكومية، وسط خلافات بين مجموعة نواب سنة الثامن من اذار على تسمية مرشحهم ، وبين القوى السياسية على تولي حقيبة الاعلام.



هي ساعات فاصلة بين التفاؤل.. والمفاجأة بتوقف قطار التأليف عن السير نحو محطه الاخيرة.



فتوقفت محركات لتنشط أخرى عمادها التأخير والعرقلة…فبرزت الخلافات

حول الحقائب وتوزيعها مجددا، وسحب نواب سنة الثامن من آذار اسم المرشح للتوزير جواد عدرا.



عادت الامور الى مربع التعطيل الاول.. ولم تسفر المساعي التي تولاها الرئيس المكلف في تذليل العقد المستجدة رغم محاولاته المتعددة لتدوير الزوايا، واعادة ترتيب سلم الحقائب بما يرضي الجميع ويوقف مسلسل هدر الوقت وتعطيل تأليف الحكومة.



لكن يبدو أن وراء الاكمة ما وراءها.. وبدت القطبة المخفية بالظهور الى العلن، والتي تشير الى وجود من لا يريد للحكومة أن تبصر النور، وابقاء الساحة اللبنانية مفتوحة على تداعيات كل التحديات والاخطار الداخلية والخارجية ، فالتزم الرئيس الحريري الصمت كتعبير عن حال التململ بانتظار ان تنجلي الصورة، وتستجد عناصر جديدة قد تفضي الى انتاج حكومة وحدة وطنية تستطيع انتاج سلطة تنفيذية ترى في مصالح البلاد والعباد اولية مطلقة لها . المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر