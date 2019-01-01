نظمت تظاهرة في وسط بيروت شارك فيها نحو الفي شخص احتجاجا على الواقع السياسي والأوضاع المعيشيّة.





وانطلق المتظاهرون بعد تجمعهم في ساحة الشهداء نحو ساحة رياض الصلح تعبيرا عن رفضهم للواقع.