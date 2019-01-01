الاحد في ٢٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:55 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
تظاهرة في وسط بيروت رفضا للواقعين السياسي والمعيشي
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
نظمت تظاهرة في وسط بيروت شارك فيها نحو الفي شخص احتجاجا على الواقع السياسي والأوضاع المعيشيّة.


وانطلق المتظاهرون بعد تجمعهم في ساحة الشهداء نحو ساحة رياض الصلح تعبيرا عن رفضهم للواقع.
المصدر : lbc
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٣ كانون الاول ٢٠١٨ - الراعي: مقتنعون بوجوب تشكيل حكومة مصغرة من ذوي اختصاص »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٨ - مصادر بعبدا: خيار عدرا أتى باتفاق سياسي وأي خلل يحصل … »
٢٣ كانون الاول ٢٠١٨ - تراجع مستوى التفاؤل بتشكيل الحكومة قبل "الميلاد" »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٨ - ماذا قال عون بالحفل الميلادي في قصر بعبدا؟ »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٨ - المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يدعو الى الإلتفاف حول »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٨ - الرئيس عون: المطلوب منا بذل جهد أكبر لإيصال وطننا إلى »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٨ - يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون لإلغاء استعمال القوة في »
٢٢ كانون الاول ٢٠١٨ - الحريري اعتذر عن عدم الحضور الى بعبدا »