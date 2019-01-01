A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراجع مستوى التفاؤل بتشكيل الحكومة قبل "الميلاد" وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "النهار" إن "رئيس الجمهورية ميشال عون لن يقبل بوزير يُفرض عليه"



وقالت المصادر لـ"النهار" "إن من تراجع عن بند كان واضحاً في الاتفاق بموضوع توزير جواد عدرة هو من طيّر الإتفاق والحكومة"، مشيرة إلى أنهم "تراجعوا عن اتفاق كان واضحاً بأن هذا الوزير السني هو في حصة رئيس الجمهورية وليس من حصة اللقاء التشاوري". وأضافت "تغير الموقف بالأمس عندما طالبوا عدرة ببيان يعلن فيه أنه ينتمي إلى اللقاء التشاوري حصراً، وهذا ما فاجأ الجميع".



وعن مصير الاتفاق بعد العودة عن تسمية عدرة، أكدت المصادر أن "رئيس الجمهورية لن يقبل بوزير يفرض عليه من حصته".



لكن مصادر أخرى وبحسب "النهار" وضعت ما حصل "في إطار الفيتو الإيراني على تشكيل الحكومة وأن الانفراج الذي حصل في الأيام السابقة كان نتيجة ضغط روسي ودولي وعربي على إيران تزامناً مع جلسة لمجلس الامن في شأن أنفاق حزب الله، دفع طهران إلى ابراز نوايا إيجابية ملّغمة، محاولة اظهار أن العقد لبنانية".



أما في عين التينة، فسجلت المصادر "عدم ارتياح لما حصل في اتمام تأليف الحكومة أثناء تجاوز الأمتار الأخيرة". وقالت لـ"النهار" "لا بد في النهاية من بذل الجهود المطلوبة من مختلف الافرقاء للتوصل إلى ولادة الحكومة بدل الاستمرار في هذا الاستنزاف وخسارة كل هذا الوقت لا تخدم احدا". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر