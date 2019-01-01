لفت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، إلى أنّ "الحياة علمّتني أنّه لا يوجد شرّ لا ينتهي، كما أنّ لا خير لا ينتهي. والحياة علّمتني أيضًا أنّه لا يوجد وضع صعب لا ينتهي، ولا وضع سهلًا لا ينتهي".



وشدّد بعد الريسيتال الميلادي في ​قصر بعبدا​، على أنّ "المطلوب منّا اليوم القيام بجهد أكبر لتخليص وطننا وإيصاله إلى شاطئ الأمان"، مركّزًا على "وجوب أن نفرح بالعيد، حتّى لو كنّا نمرّ بوضع صعب