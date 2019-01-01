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حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من أي ابتزاز سياسي من قبل البعض على صعيد تبادل الحقائب الوزارية مما يأخر تشكيل الحكومة.



وعقب الجلسة الإستثنائية له في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وحضور الرئيس فؤاد السنيورة،أكد المجلس أن اي تأخير في التشكيل ينعكس سلبا على مصلحة الوطن ومصالح الناس.



طالب المجلس ان يكون البيان الوزاري في الحكومة العتيدة مبنيا على أسس واضحة المعالم لتأكيد سيادة الدولة واحترام الدستور والتطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني أي اتفاق الطائف والالتزام بالقوانين وان تتحمل الحكومة والقوى السياسية مسؤولياتها الكاملة تجاه ذلك



المجلس طالب بإطلاق ورشة المشاريع الإنمائية والإصلاحية لبناء دولة المؤسسات والاستفادة من مؤتمر سيدر المعول عليه في انعاش الوضع الاقتصادي اللبناني.

دعا المجلس الى التضامن الوطني فيما بين جميع اللبنانيين والالتفاف حول دولة الرئيس سعد الحريري في الجهود التي يقوم بها بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية للخروج من هذه الأزمة التي يعيشها لبنان لتحقيق الأهداف التي سترسمها الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري،



وقد هنأ المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اللبنانيين عامة بحلول الأعياد المجيدة متمنيا ان يعود لبنان الى لعب دوره كما كان ساحة لقاء بين الأشقاء العرب المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر