A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون لإلغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال، يقضي بإسقاط الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وهي الفقرة التي تجيز تنفيذ الحكم الصادر بـ"ضم الصغير أو حفظه أو تسليمه إلى الأمين قسرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، مع جواز إعادة تنفيذه كلما اقتضت الحال ذلك".



واعتبرت أن "تطبيق هذا النص، ووفق ما شهدناه في أكثر من حالة، يرتب آثارا سلبية جدا وأضرارا جسيمة على نفسية الطفل المستهدف بالضم أو الحفظ أو التسليم، كما يؤدي إلى خرق حرمة المنازل بشكل اعتباطي دون مراعاة حرمة ساكنيها والذين قد يكونون من الأشخاص غير المعنيين بالحكم الجاري تنفيذه".



وشددت على وجوب "أن يحصر المشرع حالات خرق حرمة المنازل في أضيق الحدود الضرورية، وخصوصًا أن الدستور اللبناني قد ارتقى بحرمة المنزل إلى رتبة المبدأ الدستوري في المادة 14 منه"، معتبرة أنه "ليس هناك من ضرورة تحتم دخول المنازل عنوة واستعمال القوة في قضايا تسليم الأطفال طالما أن هناك وسائل قانونية أخرى أكثر فاعلية وأقل ضررا من شأنها أن تفي بالغرض". المصدر : lbc لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر