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السبت في ٢٢ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:06 م
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لبنان
الحريري اعتذر عن عدم الحضور الى بعبدا
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٢٢ كانون الاول ٢٠١٨
اعلنت معلومات للـ LBCI ان الرئيس المكلف سعد الحريري اعتذر عن عدم الحضور الى بعبدا، وذلك لارتباطات اخرى.
المصدر :
lbc
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