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الحريري اعتذر عن عدم الحضور الى بعبدا
 
 
 
 
 
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٢٢ كانون الاول ٢٠١٨
 
اعلنت معلومات للـ LBCI ان الرئيس المكلف سعد الحريري اعتذر عن عدم الحضور الى بعبدا، وذلك لارتباطات اخرى.
المصدر : lbc
 
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