حذر المجلس الشرعي الاسلامي من أي ابتزاز سياسي على صعيد تبادل الحقائب، معتبرًا أنّ هذا الأمر سيشكل عقبة جديدة.



وأكّد المجلس بعد اجتماعه في دار الفتوى أنّ المشاورات واللقاءات بين الرئيس المكلف سعد الحريري والقوى السياسية وصلت الى خواتيمها التي تبشر بولادة قريبة للحكومة، مشيرًا إلى أنّ التفاؤل سيبقى سيّد الموقف مهما بقي من تفاصيل لتوزيع الحقائب.



وشدّد على أنّه يجب اصدار مراسيم الحكومة اليوم قبل الغد، معتبرًا أنّ أي تأخير ينعكس سلبًا على الوطن ومصلحة الناس.



وطالب المجلس أن يكون البيان الوزاري مبنيًا على أسس واضحة.