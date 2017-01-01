A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من2017 منهية الأسبوع على خسائر تزيد عن 11% مع وفرة المعروض العالمي من الخام أبقت المستثمرين بعيداً عن السوق قبيل عطلات نهاية العام.



وتراجعت سوق النفط إلى جانب أسواق الأسهم الرئيسية وسط مخاوف بين المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد العالمي مع اقتراب العام الجديد.



وزاد إغلاق للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، من مخاوف المستثمرين.



وجاء تراجع أسواق النفط وسط مخاوف من وفرة في المعروض على الرغم من تخفيضات مزمعة في الإنتاج اتفقت عليها منظمة #أوبك مع منتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتا، أو حوالي 1% لتبلغ عند التسوية 53.82 دولار للبرميل، بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 52.79 دولار وهو أضعف مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2017.



وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا لتسجل عند التسوية 45.59 دولار للبرميل، بعد أن لامست 45.13 دولار للبرميل عند أدنى مستوى لها في الجلسة.



وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة تزيد عن 11%.



ومنذ أن سجلا أعلى مستوياتهما في عدة سنوات في بداية أكتوبر هبطت أسعار الخامين القياسيين كليهما بأكثر من الثلث في‭ ‬أكبر موجة هبوط في ثلاث سنوات. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر