



بعد عملية حفر دامت أكثر من أسبوعين بحثا عن أنفاق اتُهم 'حزب الله” بإنشائها، قامت قوات العدو الاسرائيلي بأعمال صب الاسمنت في المكان المحفور في الجهة المقابلة للطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسهل الخيام قرب الجدار العازل، وذلك من خلال شاحنات محملة عملت على تفريغ كميات كبيرة من الباطون.



كما سحب العدو حفارة الآبار من الجهة المقابلة للمحلة المذكورة ولم يعد يسجل أي أعمال حفر في هذه الجهة. كذلك توقفت الاعمال في ميس الجبل وبليدا والوزاني.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فجرت نفقا كانت اكتشفته على الحدود مع لبنان، سبقها تسجيلات صوتية أرسلت إلى المواطنين اللبنانيين في المنطقة الحدودية تحذرهم فيها من خطورة البقاء على مقربة من الأماكن المحاذية لمداخل الأنفاق.



تزامنا، عزز الجيش اللبناني انتشاره الميداني في المنطقة الحدودية ليلاً وبادر إلى قطع الطريق بين مرواحين وراميا، وسط تحليق مكثف للمقاتلات الإسرائيلية في أجواء المنطقة