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الانقسام الذي ساد صفوف نواب سنة الثامن من آذار، ممن انضووا تحت اسم اللقاء التشاوري، حول الاسم المقترح كممثل لهم في الحكومة، جرى ضبطه، وعليه باتت العراقيل الحكومية مفترض من الماضي.



وتكثفت الاجتماعات في الساعات الاخيرة، في مؤشر على إنجاز كل إجراءات التأليف، في منزل النائب فيصل كرامي، المقر المعتمد لاجتماع اعضاء اللقاء التشاوري.



وأكد كرامي باسمهم أنّ الحكومة يمكن ان تولد بعد ساعة واحدة اذا صفت نوايا المعننيين واعتبر أن جواد عدرا رجل مناسب لتمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة المقبلة.



وقال: 'نحن قدمنا 4 أسماء في عهدة الرئيس وأحدهم هو جواد عدرا، وإذا وافق الرئيس سيصبح هو وزير اللقاء”.



اجتماع ثان كان من المفترض ان يعقد بين اعضاء اللقاء وجواد عدرا بحسب ما اعلن النائب عبد الرحيم مراد، الا ان عدرا لم ينضم الى الاجتماع الذي بقي بعيدا عن الاعلام، ليخرج بعدها اعضاء اللقاء بالتأكيد على حصرية تمثيلهم بمن يوزر.



واكد النائب قلسم هاشم ان المبادرة لم تفشل وان الاجتماعات مفتوحة، الا ان هناك ما طرأ في الساعات الاخيرة ولا نعرف ما هي الظروف التي لم تفرج عن الحكومة. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر