الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري:سنركز في الحكومة المقبلة على إصلاحات "سيدر" والشان الاقتصادي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت كل من ايندافور ليبانون والجمعية الدولية للمدراء الماليين "لايف" مؤتمرها السنوي الخامس بعد ظهر اليوم في فندق الفور سيزنز في بيروت برعاية وحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ومشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد كبير من رجال الاعمال ومدراء المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية.



وقد اجرى الرئيس الحريري خلال المؤتمر حوارا مع المشاركين رد خلاله على اسئلتهم كالاتي :

سئل: مع تشكيل الحكومة الجديدة ، آمالنا عاليه ، ماذا ستفعل لتعزيز الاقتصاد ؟

اجاب: أولا ،انا أعمل جاهدا للانتهاء من موضوع الحكومة اليوم وآمل ذلك. وكحكومة ، فان تركيزنا سينصب على إصلاحات سيدر وعلى الشان الاقتصادي بصفة عامة، اذ من دون هذه الإصلاحات ، سنكون كمن يرمي المال في نفس السلة التي كان يرميه فيا في الماضي. اعتقد ان الجميع في الحكومة يدركون ان السبيل الوحيد للمضي قدما هو من خلال اجراء هذه الإصلاحات ، وتنفيذ كل مندرجات مؤتمر سيدر كما اقريناها في باريس، وانشاء لجنة متابعة من المجتمع الدولي واللبنانيين لمتابعة تنفيذها بشفافية عالية ، وانا دفعت بقوة في سبيل قيام هذه اللجنة التي ستضم البنك الدولي ، ومؤسسات التمويل العالمية ، وجميع المؤسسات الممولة اضافة الى الدول المانحة . وبذلك تكون هناك لجنة تشرف على تنفيذ ال 250 مشروعا التي تم اقرارها والتي وافق عليها البنك الدولي .وفي المرحلة المقبلة سوف ينصب تركيزي على موضوع الطاقة.

سؤال: متى سيبدا انعكاس مقررات مؤتمر سيدر على الاقتصاد اللبناني ؟

اجاب: اعتقد اننا في خلال فترة عملنا في الأشهر ال6-7 الماضية ، اقرينا نحو خمسه إصلاحات من أصل 14 إصلاحا مدرجة في سيدر . انا لا اري اية مشاكل في الإصلاحات ، وفيما يتعلق بالطاقة يجب تشكيل لجنة، لذلك فنحن نعمل مع البنك الدولي على ورقه بحيث انه إذا اراد أحد ان يجري مفاوضات مع الشركات الكبيرة مثل سيمنز ، ميتسوبيشي.... فان كل هذه المشاريع سيتم التفاوض بشانها مع اللجنة والحكومة.

سئل: تتحدثون كثيرا عن الإصلاحات ، إذا كنتم تريدون التحدث ماليا عن الدين ونسبه الناتج المحلي الإجمالي ، ما هي الطرق الأخرى التي ستستخدمها الحكومة من أجل تخفيض الدين ؟

اجاب: اعتقد ان مشكلتنا هي في ان نسبه النمو هي 1 ٪ ،فقط ونحن بحاجه إلى زيادة نمونا ولهذا السبب ، فان تركيزي ينصب على البنية التحتية. وكلما سارعنا في العمل على موضوع الطاقة كلما انخفضت نسبة الدين. مشكلتنا في السنوات 5-6 الماضية ، هي انه كان لدينا نفس نسبة النمو 1 ٪ وبشكل عام1-1.5 ٪ ، ونحن بحاجه إلى العمل بجد في 2019 لزيادة النمو وفي نفس الوقت نحن نعمل مع صندوق النقد لخفض العجز المالي لدينا بنسبه 1 ٪ كل عام من 2019 ولمده خمس سنوات . كما علينا تقليص ما ننفقه على الطاقة في العام المقبل اذ لا يمكننا الاستمرار في صرف مبلغ الملياري دولار .



سئل: سبق لكم أن وعدتم بعدم زيادة الضرائب، وبالمقابل فإن مؤتمر "سيدر" يفرض زيادة العائدات المالية للحكومة، فكيف ستوفقون بين الأمرين؟

أجاب: إذا وفرنا الملياري دولار التي ندفعها على الطاقة، نكون قد وفرنا على الخزينة هذا المبلغ كاملا. مشكلتنا الأساسية هي في الكهرباء، علينا أن نخفض دعمنا لقطاع الطاقة من ملياري دولار إلى صفر. ويفترض بنا أن نخفضها اعتبارا من العام المقبل بقيمة 600 مليون دولارا تقريبا. وحين يصبح لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة سنرفع تعرفة الكهرباء، وهذا أيضا سيوفر لنا المزيد من العائدات. كما أن طرح خطة الاتصالات يفترض أن يقدم لنا المزيد من العائدات اعتبارا من العام 2019. وفي الوقت نفسه، أنا أؤمن أننا إذا قمنا بهذه الإصلاحات وعملنا بجهد لتنفيذ عدد من المشاريع التي لدينا في العام المقبل، وإذا تمكنا من صرف مليار دولار على هذه المشاريع وإذا فعّلنا جباية الضرائب لدينا فإن النمو سيرتفع تلقائيا. وعلينا ان نرفع نسبة الجباية من 19%، إلى 24 أو 25 %. وهناك جهد كبير يبذل في وزارة الطاقة لاجل لذلك. أنا لا أريد أن أزيد الضرائب ولن أزيدها.

سئل: ما هي الخطوات التي ستتخذونها في الحكومة الجديدة لاستعادة ثقة المستثمرين؟

أجاب: نحن سنضع كل الإصلاحات المطلوبة ضمن البيان الوزاري، ما يعني ان الجميع ملتزم بهذه الإصلاحات. وفور بدء عمل الحكومة، فإننا سنعد مشاريع القوانين في الحكومة ونرسلها إلى البرلمان لاجراء كل هذه الإصلاحات. صحيح أننا فقدنا بعض الثقة من قبل القطاع الخاص، لكن ما الذي يريده هذا القطاع منا؟ هو يريد منا الإصلاحات وأن نسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تقوم بعملها بشكل أسهل. وساعمل خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الحكومة المقبل لتمرير كل هذه الإصلاحات ومشاريع القوانين التي تحتاجها هذه الشركات. هناك العديد من القوانين التي أقرت في البرلمان حتى الآن والتي تحارب الفساد، وسنعمل على المزيد منها ، وأعتقد أننا سنستعيد هذه الثقة بإنجاز كل هذه الإصلاحات. وإن لم نمرر هذه الإصلاحات في الحكومة وفي البرلمان فإن مشكلة فقدان الثقة ستستمر.

سئل: ما هي مشاريعكم في مجال الصرف الصحي وهل هناك من استراتيجية لامركزية لفتح المجال أمام القطاع الخاص حيث فشل القطاع العام؟

أجاب: أعتقد أن مشكلتنا الأساسية كانت في الماضي بمجال الصرف الصحي هي انه كانت تقام المحطات دون وجود شبكات لها . ما قمنا به في "سيدر" يقضي بان تحصل كل منطقة على التمويل للمشروع بالكامل ، أي الشبكة مع محطات التكرير للمراحل الأولى والثانية وحتى الثالثة. لكننا اليوم في "سيدر" وضعنا الحلول لكل هذه المشاكل وسنوفر التمويل من الألف إلى الياء في ما يتعلق بالصرف الصحي.

أما بالنسبة إلى خصخصة هذه القطاعات، فنحن منفتحون، وإذا كان هناك من يهتم فإن المجلس الأعلى للخصخصة سيتعاطى مع هذه الأمور، في حال كان القطاع الخاص مهتما بأحد هذه المشاريع. نحن لدينا رغبة قوية في رؤية القطاع الخاص يستثمر في هذه القطاعات.

سئل: ما الذي سيتغير هذه المرة في التعاطي مع موضوع الكهرباء وكيف يتم حل الأمور أخيرا؟ وماذا عن النفط والغاز على المديين المتوسط والبعيد؟

أجاب: الفارق اليوم هو ما نقوم به مع البنك الدولي. في السابق، بعض الأطراف السياسية لم تكن تؤمن أن القطاع الخاص عليه أن يقوم بهذا العمل. اليوم الكل مقتنع أن القطاع الخاص عليه القيام بهذه المهمة والجميع يريد ذلك ويريد لهذا القطاع أن يستثمر في الكهرباء.

كما أن الحكومة أقرت استراتيجية للطاقة تمتد حتى سنة 2030، وأنا أؤمن أن لدينا اليوم فرصة أفضل بكثير، خاصة وأننا ننفذ مشروع "دير عمار" على أساس الـBOT وحصلنا على أحد أقل الأسعار في المنطقة. من هنا أرى أن مشاريع الـBOT والـPPP للطاقة باتت متوفرة، ونحن على استعداد لقبول استثمار القطاع الخاص في هذا المجال. وكذلك مشروع المرفا سيكون جاهزا في اذار المقبل .صحيح أننا نشكل الحكومة، ولكننا في الوقت نفسه فإن المجلس الأعلى للخصخصة يعمل على هذه المشاريع، نعمل على المرفأ والطرقات السريعة ومركز المعلومات وغيرها من المشاريع.

أما بالنسبة إلى مشروع النفط والغاز، فإن شركة "توتال" حصلت على المناقصة الأولى، وهناك مناقصة ثانية يجب أن تقام في شباط أو آذار المقبلين. وحين أجرينا المناقصة الأولى لم تكن هناك العديد من الشركات المهتمة، أما اليوم فالأوروبيون والأميركيون والانكليز باتوا مهتمين. وقد لاحظت اهتماما بالاستثمار في لبنان وخاصة في مجال الغاز والنفط. واعتبارا من منتصف العام المقبل سيبدأون بتحضير انفسهم لذلك.

سئل: ذكرتم أن هناك تدن في مستوى الجباية في لبنان ولكن هناك أيضا الاقتصاد الأسود؟

أجاب: علينا أن نحارب الفساد القائم في البلد، فهو سبب وجود الاقتصاد الأسود أو غير النظامي. لا أحد يمكنه أن يحمي أحدا بعد الآن، هذه يجب أن تكون القاعدة التي وافق عليها الجميع، والإصلاحات الموجودة في "ٍسيدر" ستضمن لنا ذلك، وهناك هيئة ستشرف على كل مشاريع سيدر. وبالتالي، فإن الشفافية هي أهم أمر بالنسبة إلي. لا يعتقد أحدا أن هناك اليوم 250أو 300 مشروع وبالتالي المجال مفتوح للفساد. هناك متابعة من المجتمع الدولي والبنك الدولي ومنا نحن، وهذا أساسي جدا بالنسبة إلي. غير ذلك، أقول لكم بصراحة، سنكون وكأننا لم نفعل شيئا. إن لم نقر هذه الإصلاحات فإنه ستكون لدينا مشكلة بالفعل. لكني على ثقة من أن كل الأفرقاء الموجودين في الحكومة وافقوا على كل إصلاحات "سيدر"، وقد أكد الجميع ذلك للبنك الدولي نفسه.

سئل: هل لديكم أي خطة لتقليص حجم القطاع العام؟

أجاب: لدينا كل الرغبة في أن تكون دولتنا متلائمة مع كل المشاريع التي يحتاجها البلد، وهذه الأمور نتعاطى بها من ضمن إصلاحات "سيدر" وغيره. أنا أؤمن أن عملنا كحكومة هو تحضير كل المنصات للقطاع الخاص للانطلاق في هذه الأمور. ولكن لسوء الحظ، وبسبب الانقسامات السياسية التي كانت قائمة في الأعوام الماضية حصل ما حصل. لكني أعتقد أنه علينا أن نقلص دور القطاع العام مقابل توسيع دور القطاع الخاص. هذا المخطط لن يتم تنفيذه غدا، ولكن الجميع موافق على أنه بعد خمس سنوات علينا أن نصل إلى هنا. الأمر سيكون تدريجيا، وإذا وضعنا خطة حول أين نحن اليوم وإلى أين نريد أن نصل بعد خمس سنوات نكون قد نجحنا.

سئل: ما هي الخطة قصيرة المدى للحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؟

أجاب: هناك من هو مسؤول لدينا عن إعداد كل مشاريع القوانين التي يجب أن تقر لتسهيل عمل هذه المؤسسات، وقد وضعنا لأنفسنا مهلة مائة يوم بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، لكننا سنعلن بأسرع وقت ممكن ما توصلنا إليه. أنا على ثقة بأن الطريقة المثلى التي تجعلنا نتقدم هي عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسنحرص على أن تكون كل القوانين والبرامج التي تحتاجها جاهزة. من هنا أرى أن الاستثمار في الطاقة والاتصالات والطرقات وكل هذه المشاريع مهم بالنسبة إلى هذه المؤسسات، ولبنان لديه فرصة جيدة لأن يقدم خدمات مالية للمنطقة، كما أنه يمكن أن يكون مركزا قانونيا، لأننا موهوبون في مجال القانون، ونجد العديد من اللبنانيين واللبنانيات البارعين في هذا الشأن في الخارج. واليوم الإنترنت والتكنولوجيا يمكنهما أن يساعدا جدا في هذا المجال. فنحن نصدّر أشخاصا، في حين أنهم يمكنهم أن يؤمنوا نفس العمل للخارج وهم في بلدهم. علينا أن نعد لهم كل الأطر القانونية للعمل من داخل لبنان. فإذا قارنا كم كان الإنترنت بطيئا قبل عامين ومدى سرعته اليوم سنجد فارقا كبيرا، كما أننا نخفض أسعار الإنترنت بشكل بطيء لأنه يوفر لنا مدخولا كبيرا للدولة، وعلينا أن نزيد قدراتنا وخدماتنا في مجال التكنولوجيا وبعدها نخفض الأسعار. حتى أن الطلاب اليوم يحظون بأسعار إنترنت أقل بكثير مما كان عليه في السابق. نحن نقوم بكل ذلك للتأكد من أنه بإمكان اللبنانيين أن يقوموا بأعمال في لبنان.



كيف يمكن تعزيز دور المراة في القطاع العام؟

اجاب:لقد وضعنا في الحكومة السابقة كوتا للتمثيل النسائي تتراوح بين 20 و25 بالمئة في أي مؤسسة رسمية واليوم القطاع الخاص متقدم بهذا الموضوع وهناك ذهنية جديدة تغيرت واصبحت اصوات النساء مسموعة اكثر ونامل ان تضم الحكومة العتيدة على الاقل ست نساء بين اعضائها.



سئل:هل ستتمكنون من وضع وتطبيق القوانين المتعلقة بالاصلاحات وبمكافحة الفساد؟

اجاب: يجب ان نخرج من ذهنية اننا لن نقوم بهذا الامر لان باستطاعتنا القيام بهذا الامر وبغيره. بامكاننا ان ننجز الكثير من الامور خارج لبنان لذا يمكننا ان نقوم باي شيئ في الداخل، وما يجب ان نقوم به ، وانا ساكون قاسيا جدا في هذا الموضوع، هو ان لا نسمح لاحد بان يكون فاسدا اكان من تيار المستقبل او من احد اقربائي.لقد انتهى هذا الامر .



سئل:بعد سيدر يجب ان توضع القوانين والتشريعات المناسبة لدعم اقتصاد البيانات الذي يراهن عليه الجميع وهذا الامر موجود بشكل جزئي ومتفرق في عدد من الوزارات، فهل سيتم وضع برنامج موحد وتنفيذه؟

اجاب: انا من سيتولى هذا الموضوع ولن ادع احد غيري يتولاه وساضعه على السكة الصحيحة.



سئل:ماذا عن المبالغ الكبيرة التي تذهب هدرا جراء الفساد الا تعتقد ان قيام الحكومة الرقمية يساعد على وضع حد له؟

اجاب: ان الحكومة الرقمية هي احدى اهم التحديات التي سنواجهها ولكننا مصممون على انجازها وبالنسبة لي هي من المشاريع التي في حال اقرارها ستضع حدا للفساد بشكل كبير خاصة وان ذلك يرتب اعباء كبيرة على المواطنين الذين يضطرون الى دفع مبالغ في اكثر من مكان معين لانجاز امر ما . يجب على وزارة المال ان تضاعف من قدراتها ونحن بحاجة للاستثمار اكثر في هذه الوزارة فيما يتعلق بمواجهة الفساد.

ان تقدير قيمة الهدر باربعة مليارات دولار امر مبالغ فيه، ولكن هناك هدر كما اننا لا نحصّل من الجمارك المبالغ التي يجب تحصيلها والتي يجب ان تكون اكبر بكثير .

كذلك فان بعض الشركات والمواطنين الذين يغادرون لبنان يتوقفون عن الدفع لانهم يرون ان غيرهم يقوم بذلك. يجب القضاء على دائرة الفساد وعندما يرى المواطنون ان الدولة بغاية الجدية في هذا الاطار من خلال توقيف بعض الاشخاص ووضع حد لهذه الآفة سنرى تحسنا ملحوظا.

من واجبنا ان نقوم بكل ما يمكن لتحسين المداخيل ولكننا لن نعمد الى زيادة الضرائب. فما قمنا به منذ سنتين كافيا، والان وقت زيادة الايرادات ، ونحن على استعداد لمشاركة القطاع الخاص بعض الافكار التي لديه. وانا متاكد ان الحكومة الرقمية هي افضل السبل للمضي قدما والحكومة السابقة اقرت العديد من التشريعات المتعلة بذلك كما عقدنا العديد من المؤتمرات في السراي وخارجه وان شاء الله نتمكن من انجاز هذا الموضوع.

لن اقول اننا سننجزه عام 2020 ولكن اعتقد انه خلال ولاية الحكومة الجديدة يجب ان نحقق تقدما ملحوظا يتجاوز ال70 بالمئة من الوصول الى الحكومة الرقمية.

وانا مستعد للقيام باي امر تتطلبه عملية مكافحة الفساد ، قلت ذلك في السابق واقوله الان. واليوم ما يختلف عن السابق هو اننا نقوم بوضع قوانين وتطبيقها لمحاربة الفساد، كان لدينا في الماضي مشكلة تتعلق بكيفية حماية الاشخاص وبكل المعلومات التي يجب ان تعطى بشفافية من قبل كل الوزارات وقد اقرينا قانونا بهذا الاطار .

لدينا سلطة قضائية جيدة يجب ان تكون اكثر فعالية مما هي عليه اليوم لتكون قادرة على مواكبة عملية مكافحة الفساد .



سئل: مسالة الفساد تتجاوز وضع القوانين وتطبيقها فالفساد شمل ايضا الصراع حول المصالح فلماذا لاتشكل هيئات يكون عملها محصورا بمكافحة الفساد؟

اجاب: محاربة الفساد امر لا ينجز بين ليلة وضحاها وما قمنا به في سيدر هو وضع كل الخطوات المطلوبة لذلك. ما كان يحصل في الماضي هو "انو كان يكون فيه مشروع يشوفو كيف بدهن يقسموه" اما بعد سيدر فاصبح هذا الامر مستحيلا اذ ان الشفافية باتت امرا مفروضا وهذا ما سيقضي على الفساد الموجود . لدينا هيئات لمكافحة الفساد وهناك اخرى اقريناها في المجلس النيابي منذ حوالي الشهر.

سئل:هل ترى حلا سياسيا يمكن ان يؤدي الى وضع نظام سياسي مستقر يساهم في ترسيخ الاستقرار ؟

اجاب: الجمود السياسي حصل في البلد في محطات ثلاث وهي الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة ووضع قانون للانتخابات النيابية. ولكن في الوقت نفسه تمكّنا من اقرار موازنة في وقت قياسي واقرار قانون للانتخابات بسرعة بعدما كان هناك اتفاق وحوار بين الجميع، وهذا يدخل اطار عمل رئيس الحكومة. لدي قدرة على التوصل الى الى تفاهمات وهذا امر لست قلقا بشانه اكان في الاصلاحات او المشاريع.

في الحكومة المقبلة لن تكون هناك عقبات بقانون الانتخابات باستثناء بعض التعديلات المتعلقة بالبطاقة الممغنطة ولكن الانتخابات ستحصل في موعدها ان شاء الله، وفي موضوع الحكومة آمل ان ننتهي منه اليوم . الاصلاحات تم التوافق عليها من قبل الجميع وسيتضمنها البيان الوزاري، لذا فانا لا ارى أي مشكلة تواجهنا في هذا الموضوع.

كل ما اقوم به هو من اجل الشباب الذين يجسدون المستقبل وهم من سيبنى البلد في المستقبل، وكل القوانين التي نعمل على اقرارها هي من اجلهم ولخير البلد. وقد آن الاوان لوقف تصدير ادمغتنا الى الخارج. لدينا الان فرصة ذهبية اذا عملنابشكل منتظم لتنفيذ مشاريع سيدر وخطة ماكنزي التي تركز على قطاع الانتاج . مشكلتنا وجود زراعة وصناعة وتكنولوجيات ولكن كلها مشتتة و يجب التركيز عليها وماكنزي وانتم والجميع سيساعدنا على القيام بذلك.

لدينا فرصة للخروج من المازق وفي الوقت نفسه ساعمل على التركيز على الاهتمام شوون المراة لانني ادرك فعلا ان مشاركة المراة في مناقشة أي مشروع يجعله مثمرا اكثر واكثر احترافا ويسفر عن نتائج افضل. فالاستثمار في المراة ودعمها في مختلف القطاعات امر يصب في مصلحة البلد ومن الممكن ان تروا في يوم من الايام امراة تجلس مكاني. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر