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اطلاق آلية جديدة لتخليص البضائع في مطار بيروت
 
 
 
 
 
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٢١ كانون الاول ٢٠١٨
 
أطلقت المديرية العامة للجمارك آلية جديدة ومبسطة لتخليص الأمتعة الشخصية الواردة عبر الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي.

وقد شدد المدير العام للجمارك بدري ضاهر على أن هذه الآلية تحقق تغييراً جذرياً، معدّداً فوائدها.
 
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