العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
مستشفى الحياة: كما كل المستشفايات في حال عدم احضار تابوت يسلم المتوفي في علبة مغلقة
عون: تشكيل الحكومة بات أسرع من المتوقع
الحريري التقى السفير الالماني في لبنان ووفدا من النواب الفرنسيين
حمادة وقّع قرار دفع تعويضات متعاقدي المهني
الحريري: نأمل الإنتهاء من تشكيل الحكومة اليوم
الراعي: تقتضي مهابة القضاء أن يكون قولا شرعيا يطبق فيه القانون
اطلاق آلية جديدة لتخليص البضائع في مطار بيروت
الأسباب الفعلية للولادة الحكومية: داخلية أم خارجية؟
حمادة للمؤسسات التربوية: حذار أن تخالفوا في الأعياد!
سليم عون: بعد مبادرات الرئيس عون ربح الجميع
القوات الاسرائيلية صبت الإسمنت في مكان حفر الانفاق
القاء القبض على شخصين بعد أقل من 48 ساعة على سرقتهما مطعماً
“قوى الأمن”: القرار بحق المقدم الحاج شأن داخلي
الدولار يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في 10 أشهر
جنبلاط: وجود "داعش" لم ينتهِ...
اللواء ابراهيم في "حوار العام": هكذا ولدت الحكومة... وأدرك أنّ حياتي بخطر
الادعاء الأمريكي يوجه اتهامات لصينيين بالتجسس الاقتصادي وبكين تنفي
كيف ردت الرئاسة الأفغانية على سحب العسكريين الأميركيين؟
نال الحريري ما أراد.. ولم ترتجف ركبتاه
من يكون وزير الداخليّة بينهما؟
مصلحة الليطاني: استكمال هدم التعديات في الخرايب
الحكومة في مرحلة "اللمسات الأخيرة"... وبري: أسمّي أخيراً ليطمئنَّ قلبي
محفوض مغردا: أكثر من علامة إستفهام تطرح حول تظاهرة الأحد
عبدالله مغردا: أولى خطوات الاصلاح للحكومة وقف التوظيف العشوائي
في الحكومة..
أبي اللمع: حقائب "القوات" في الحكومة محسومة
مجلس الامن يصوّت اليوم على قرار لإرسال مراقبين الى اليمن
السعودية تسعى لتعزيز الإشراف على أجهزة استخباراتها
حكومة السودان: مندسون حولوا المظاهرات السلمية لنشاط تخريبي
ماكرون لمعارضي زيادة الضريبة على الوقود : "أنتم على حق"
الجمعة في ٢١ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:19 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
اطلاق آلية جديدة لتخليص البضائع في مطار بيروت
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢١ كانون الاول ٢٠١٨
أطلقت المديرية العامة للجمارك آلية جديدة ومبسطة لتخليص الأمتعة الشخصية الواردة عبر الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي.
وقد شدد المدير العام للجمارك بدري ضاهر على أن هذه الآلية تحقق تغييراً جذرياً، معدّداً فوائدها.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢١ كانون الاول ٢٠١٨
- عون: تشكيل الحكومة بات أسرع من المتوقع
»
٢١ كانون الاول ٢٠١٨
- حمادة وقّع قرار دفع تعويضات متعاقدي المهني
»
٢١ كانون الاول ٢٠١٨
- الراعي: تقتضي مهابة القضاء أن يكون قولا شرعيا يطبق فيه
»
٢١ كانون الاول ٢٠١٨
- حمادة للمؤسسات التربوية: حذار أن تخالفوا في الأعياد!
»
٢١ كانون الاول ٢٠١٨
- اللواء ابراهيم في "حوار العام": هكذا ولدت الحكومة...
»
٢١ كانون الاول ٢٠١٨
- مصلحة الليطاني: استكمال هدم التعديات في الخرايب
»
٢٠ كانون الاول ٢٠١٨
- جنبلاط بحث مع وفد نواب فرنسيين آخر التطورات
»
٢٠ كانون الاول ٢٠١٨
- باسيل: موقف لبنان في مجلس الامن امس وطني جامع
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا