شدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة على "ضرورة التزام المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة ومن دون استثناء، بالتعطيل في الأعياد الرسمية والدينية الوطنية كافة".



وحذر "المخالفين لأحكام المراسيم التي تحدد الأعياد الوطنية والدينية من اتخاذ تدابير وعقوبات تصل إلى سحب توقيع المدير ووقف المعاملات الإدارية للمؤسسة في وزارة التربية".