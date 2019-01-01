ظل الدولار منخفضاً بعد الخسائر التي مني بها سابقلً ليتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي في عشرة أشهر متأثرا بمخاطر إغلاق الحكومة الأميركية وانخفاض العائد على السندات.



ومقابل سلة عملات منافسة، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر على نطاق واسع عند 96.247، لكنه يتجه للهبوط 1.2 في المئة هذا الأسبوع ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف شباط.



وتلقى الدولار القليل من الدعم من أسواق السندات، حيث جرت تسوية السندات الأميركية التي أجلها عشر سنوات عند 2.80 في المئة، وهو مستوى دون الأعلى في سبع سنوات، والذي تجاوز 3.2 في المئة في تشرين الثاني. واستفاد الين الياباني من المعنويات المتوترة ليرتفع 0.2 في المئة مقابل الدولار إلى 111.09 ين.



وارتفع الأورو 0.22 في المئة إلى 1.1470 دولار، وهو مستوى دون ذروة شهر ونصف الشهر التي بلغت 1.1486 دولار أمس. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة للارتفاع 1.4 في المئة هذا الأسبوع.