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الجمعة في ٢١ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:15 ص
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لبنان
مصلحة الليطاني: استكمال هدم التعديات في الخرايب
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٢١ كانون الاول ٢٠١٨
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن فرقها الفنية "تتابع اعمال هدم التعديات في مبنى ومحطة صفي الدين على مشروع ري القاسمية في منطقة الخرايب، وسيتم استكمال ازالة التعديات على طول القناة".
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