الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان بو عاصي من اوتاوا: ربط ملف عودة النازحين السوريين بالحل السياسي مرفوض A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اكد وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي في مقابلة عبر اذاعة "CHIN" في اوتاوا ان "مقاربته في الوزارة انطلقت من الناس، فدوره لا يقتصر فقط على وضع السياسات العامة بل يتجسد ايضا في التواصل مع المواطنين والاطلاع على همومهم ومطالبهم"، مشيرا الى انه "علينا الانطلاق من المجتمع نحو السياسات العامة وليس العكس".



وشدد بو عاصي على انه "وزير للمحتاجين وليس للفقراء من دون التمييز طبقيا او مناطقيا او دينيا لان الناس متساوون بالفرح والحزن والالم"، لافتا الى انه "حاول توسيع مساحة الفرح والامل لدى الناس لذا كان من المهم لديه القيام بزيارات للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والنساء المعنفات والمدمنين والسجناء وجميع الشرائح الضعيفة في المجتمع".



واعتبر ان "الاساس عند الاهتمام بالشرائح الضعيفة هو المسار المتبع لان لا محطة وصول في هذا الملف، لذا يجب ان يكون المسار مبنيا على القيم والمبادئ لا تقنيا فقط"، لافتا الى انه "لا يمثل شخصه فقط بل مجتمعا متكاملا مع السلطة السياسية فيه". مشيرا الى ان "هناك منظومة رباعية الاضلاع للعمل الاجتماعي، تضم الفرد الاكثر احتياجا وهو في صلب هذه المنظومة اضافة الى المجتمع وجمعيات المجتمع الاهلي والدولة".



وتوقف عند "مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا" التابع للوزارة، شارحا: "انه برنامج مهم يساعد العائلات الاكثر فقرا في لبنان وكان من المفترض ان يساعد 44 الف عائلة لبنانية الا انه وبسبب التسييس والزبائنية وقلة الجدية ارتفع عدد العائلات الى 104 الاف عائلة ما كسر النظام القائم لذا اتخذت قرارا صعبا باعادة تقييم العائلات المستفيدة وتخفيض العدد الى 44 الف بطاقة كي ننجح بالاهتمام بهم، من خلال تأمين مساعدات غذائية وطبابة واستشفاء وتعليم لاولادهم"، واطلقنا اليوم برنامج "التخريج" الذي يساعد الفقير للخروج من فقره".



اما في ما خص الادمان فوصفه بو عاصي "بكارثة الكوارث"، متمنيا على الشباب "الابتعاد عن هذه الآفة مهما كانت الاسباب اذ نسبة الشفاء من الادمان متدنية جدا"، مركزا على "دور المجتمع والوزارة في توعية الشباب لعدم الانجرار لتجربة اي نوع من انواع المخدرات".



وقال: "في حال دخل الفرد في هذه المنظومة لا اقبل بأن نحكم عليه لانه ضحية، لذا يجب ان نعمل لاحتضانه فهو اكثر من يعاني، وان نعمل على مساعدته بالتعاون مع المجتمع الاهلي".



ونوه بو عاصي بعمل الجمعيات "الذي يدل على ان مجتمعنا حي وديناميكي ومتضامن ومتماسك"، مشددا على "اهمية التفاعل بين الجمعيات والوزارة لوضع السياسات العامة والمعايير الواجب اتباعها بمنطق التكامل والشراكة والدعم المالي"، متوقفا عند "الصعوبات التي تواجه الوزارة بسبب موازنتها التي تشكل 1% فقط من موازنة الدولة ما يمنعها من القيام بواجباتها كافة".



اضاف: "اما في ملف النزوح السوري الذي له جوانب عدة، فنبه من ان يصبح الشعب اللبناني شعبا عنصريا، فالعنصرية لا تؤدي الى اي امر ايجابي"، مذكرا "بمنعه استغلال قضية النازحين في الانتخابات النيابية الاخيرة"، مؤكدا ان "النازحين ضحايا وليسوا مجرمين لذا سارع من اليوم الاول لمساعدتهم للمحافظة على القيم والمبادئ الانسانية".



وعن العلاقة مع المانحين، جدد التأكيد "انه لا يقبل ان يقوم المانح بأي مشروع او مساعدة من دون المرور بالدولة اللبنانية، لاننا دولة ذات سيادة ولسنا ملعبا او مساحة جغرافية"، مشيرا الى انه في البداية واجه "بعض الامتعاض ولكن مع الوقت تحسن الامر".



وتطرق بو عاصي الى الموقف السياسي من النزوح، مذكرا ان "لبنان الدولة الاكثر استقبالا للنازحين رغم المعاناة التي يعيشها ابناؤه"، مضيفا: "انا سياسي ووزير ونائب مسؤول عن مصلحة الشعب اللبناني فقط ولست هنا لارضاء احد بل لادافع عن مصالح الشعب اللبناني واكرر ان لبنان لا يستطيع تحمل هذا العبء، فهو اصبح في خطر".



وتابع: "خلال جولاتنا على النازحين السوريين كنا نحضرهم للعودة الى بلادهم وهذا ما قلناه للمانحين والمنظمات الدولية، فالنازح هو ضيف في لبنان. ولكن للاسف، لم المس حماسة مفرطة لدى النازحين حتى من كبار السن للعودة الى سوريا، وعدم العودة ينعكس على تغيير صورة لبنان الذي نعرفه وهو امر خطير".



واعتبر ان "لا حل الا بعودتهم الى بلادهم، خصوصا الاطفال الذين ولدوا وترعرعوا في الخيم كي يستطيعوا تأمين مستقبلهم وحياتهم"، متحدثا عن "اهمية ايجاد حلول سريعة لان مساحة المناطق الامنة في سوريا اكبر من مساحة لبنان كما ان اعدادا كبيرة من السوريين يعيشون حياة طبيعية هناك".



ورفض "ربط ملف العودة بالحل السياسي فهو امر غير مقبول، خصوصا ان لا حل سياسي في الافق". وذكر "بما جرى في لبنان بعد الحرب، اذ شهد حلا سياسيا الا ان بلداته لم تشهد عودة اهلها اليها ولا يزال بعضها مهجرا حتى اليوم".



وتحدث بو عاصي عن زيارته الى كندا، لافتا الى ان "كل جولة خارج لبنان تكون مناسبة للقاء الجالية اللبنانية لانهم ليسوا معزولين عن المجتمع الأم فيستمع الى هواجسهم وتطلعاتهم ويتواصل مع لبنان المغترب الذي يلعب دورا ثقافيا واجتماعيا وحضارية واقتصاديا اساسيا لاستمرار لبنان"، معتبرا ان "هذه الزيارات تعيد الى ذهنه سنوات النضال التي عاشها في فرنسا رغم ان الظروف اليوم تحسنت"، مستذكرا تلك المرحلة بالقول: "فترة الاغتراب جميلة على المستوى الشخصي فتعلمت الكثير من فرنسا على المستويين الثقافي والحضاري ولكن كان هناك جرح كبير في قلبي لبنان المحتل واعتقال الدكتور سمير جعجع والرفاق واضطهادهم وهجرة الشباب من دون اي مقومات. وكنا نسعى لتحقيق هدفين اساسيين هما تحرير لبنان من هيمنة الاحتلال السوري واخراج الدكتور جعجع من معتقله لذا حافظنا على رغبة النضال ومساعدة لبنان لاننا مقتنعون بأن لبنان بلد لديه مقومات الحياة والتطور وهذه القناعة لا تزال راسخة فينا".



وختم بالتشديد على انه "سيسلم وزارة الشؤون الاجتماعية، التي كان له شرف تمثيل الشعب فيها، لخلفه كما تسلمها فهي ملك الشعب اللبناني وليس ملك السياسيين، فهم مجرد عابري سبيل"، آملا ان "تتشكل حكومة في وقت قريب ليسلم هذه الامانة". المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر