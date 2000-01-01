الخميس في ٢٠ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:29 م
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كلودين عون روكز تسلّمت رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
 
 
 
 
 
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٢٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
تسلمت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، رئاسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية، بعد ان ترأست وفد لبنان الى المؤتمر السابع الذي عقدته المنظمة في سلطنة عمان في 18 و19 من الشهر الحالي.
وقد تسلمت عون روكز رئاسة المجلس من سلطنة عمان على ان تبدأ مهامها الرسمية بدءا من آذار 2019 لفترة تمتد حتى العام 2021.
يذكر ان منظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية تعمل في اطار جامعة الدول العربية، ووافق مجلس الجامعة على انشائها في العام 2000، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في العام 2003.

وقد تلقت عون روكز تهاني العديد من المسؤولين في لبنان والدول العربية، وسفيرات النوايا الحسنة ومسؤولات هيئات المرأة العربية في عدد من الدول.
 
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