الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان عون تابع مع زواره الاتصالات لتشكيل الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التطورات الاخيرة التي سجلت خلال الايام الماضية والتي اسفرت عن اقتراب موعد ولادتها.

الخوري

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غطاس الخوري الذي شكره على حضوره افتتاح المكتبة الوطنية، واجرى معه جولة افق تناولت "التطورات السياسية ومسار تشكيل الحكومة في ضوء المواقف الاخيرة".

بانو

سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون النائب انطوان بانو، وعرض معه التطورات السياسية. وبعد اللقاء قال النائب بانو: "هنأت فخامة الرئيس بحلول الاعياد المجيدة، وبحثنا في الاوضاع الراهنة سياسيا وحكوميا وسجلت الارتياح الواسع الذي لقيه نجاح المبادرة الرئاسية لحل الازمة الحكومية، وقد اثبتت التطورات الاخيرة ان الدور الذي يلعبه فخامة الرئيس يبقى الضمانة الوطنية الثابتة لتحصين الوحدة الوطنية التي من دونها لا يمكن للبنان ان يتجاوز الصعوبات والمحن التي تواجهه والتحديات الاقليمية المنتظرة".

أضاف: "بحثت مع فخامة الرئيس في عدد من المواضيع الانمائية التي تهم ابناء بيروت، لا سيما المشاريع التي يتم تنفيذها وتلك التي يتم التحضير لها لاستكمال الاجراءات التي تؤدي الى انطلاقة العمل فيها. وقد وجدت ان فخامة الرئيس حريص على تحقيق الانماء المتوازن في البلاد، وان امام الحكومة الجديدة الكثير من الانجازات التي يفترض تحقيقها، وستكون في ورشة عمل دائمة بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم".

وردا على سؤال اشار الى ان "تشكيل الحكومة الجديدة مسألة ساعات بعدما نجح فخامة الرئيس في ايجاد الاطار الحقيقي لحل العقد التي توالت وأدت الى تأخير الولادة الحكومية".

الهاشم

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق جوزف الهاشم، الذي اوضح بعد اللقاء انه اثار مع رئيس الجمهورية "مسار تأليف الحكومة وما شابه من عثرات يفترض عدم اعتماد خطوات مماثلة لمنع تكرار هذه الثغرات".

وقال: "عرضت مع فخامة الرئيس ما يأمله منه اللبنانيون في الايام الاتية لمواجهة الاوضاع الوطنية والحياتية والاجتماعية".

جوان حبيش

واستقبل الرئيس عون، رئيس اتحاد بلديات كسروان رئيس بلدية جونيه جوان حبيش مع وفد المجلس البلدي لجونيه، في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية المهندس انطوان سعيد، وتم عرض المشاريع قيد التنفيذ في منطقة كسروان والتي يوليها الرئيس عون عناية مباشرة، ومنها توسيع مرفأ جونيه السياحي الذي بدأت الاعمال فيه، واوتوستراد جونيه الساحلي، اضافة الى قصر العدل وطريق يسوع الملك - جعيتا. كذلك تناول البحث ضرورة اصدار المراسيم التنظيمية لمحافظة كسروان جبيل المنشأة بموجب قانون اقره مجلس النواب قبل مدة.

واكد الرئيس عون متابعته لتنفيذ المشاريع في منطقة كسروان، لافتا الى ان "العمل الانمائي سيشهد بعد تشكيل الحكومة خطوات تنفيذية عملية تشمل كل لبنان عملا بمبدأ الانماء المتوازن". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر