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المشنوق: إجراءات أمنية استثنائية في فترة الأعياد
 
 
 
 
 
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٢٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، "ان الموضوع الأساسي الذي تابعناه هو زحمة السير الخانقة بسبب الأحوال الجوية، ومنذ صباح الغد سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية لتوقيف الاختناق المروري".

وأشار الى "ان كل الإجراءات الأمنية اللازمة ستتخذ لمنع حصول أي عمل أمني يهدد أي من دور العبادة، وذلك بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي والاستعانة عند الضرورة بعناصر الأمن العام، وهذه التجربة اثبتت نجاحها السنوات الماضية".

وقال: "كما في السنة الماضية، ستجوب سيارات قوى الأمن الطرقات وستمنع أي شخص من القيادة بسرعة كبيرة خصوصا في حال كان قد احتسى الكحول".

وأعلن ان "التجربة الناجحة حققت للبنان وبيروت وقف الأعمال الأمنية التي كانت تحدث"، مؤكدا ان "لبنان خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية كان من أكثر الدول أمانا"، متمنيا "أن تؤدي هذه التجربة الى زيادة عدد السياح خصوصا بعد تشكيل الحكومة"، ومؤكدا ان "تجربة لبنان في الأمن هي فخر لجميع اللبنانيين والأجهزة اللبنانية".
 
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