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مستشفى طرابلس الحكومي توضح تفاصيل وفاة الطفل محمد وهبة
 
 
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٢٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
أصدرت ادارة مستشفى طرابلس الحكومي بيانا جاء فيه:

في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين، استقبل قسم العناية الفائقة في مستشفى طرابلس الحكومي الطفل محمد وهبة، محولا من مستشفى الإسلامي وهو في غيبوبة كاملة وصعوبة في التنفس، حيث تم وضعه تحت التنفس الاصطناعي ولكن بسبب وضعه الحرج نتيجة معاناته من ورم في الدماغ، وما اجري له سابقا من عمليات، توقف قلبه بصورة مفاجئة حيث تم إنعاشه وإخراجه من حالته الحرجة واجري له كامل العلاج المناسب لهذه الحالة وحوالي الساعة العاشرة مساء توقف قلبه ثانية ولم يكن بالإمكان استعادة دقات قلبه رغم العلاجات المتتالية التي تجرى في مثل هذه الحالات حيث وافته المنية رحمة الله وألهم أهله الصبر والسلوان.

وأضاف البيان: المستشفى لم تطلب اي مبلغ مالي من الأهل قبل نقل الطفل او بعده كما يتردد على بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.
 
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