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الخميس في ٢٠ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:39 م
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لبنان
حسن خليل: الحكومة باتت اقرب من لمح البصر.. ماذا عن البيان الوزاري؟
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٢٠ كانون الاول ٢٠١٨
قال الوزير علي حسن خليل بعد لقائه الحريري: "ولادة الحكومة قريبة جداً، اقرب من لمح البصر. والبيان الوزاري سيكون على قاعدة البيان الوزاري السابق مع بعض الاضافات التي لها علاقة بسيدر".
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