قال الوزير علي حسن خليل بعد لقائه الحريري: "ولادة الحكومة قريبة جداً، اقرب من لمح البصر. والبيان الوزاري سيكون على قاعدة البيان الوزاري السابق مع بعض الاضافات التي لها علاقة بسيدر".

