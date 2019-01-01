A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراجعت أسعار النفط اليوم لتمحو معظم مكاسب الجلسة السابقة مستأنفة الانخفاضات التي بدأت في وقت سابق من الأسبوع وسط مخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الاقتصاد العالمي.



وبحلول الساعة 0742 بتوقيت غرينتش كان عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي منخفضا دولارا واحدا بما يعادل 2.08 بالمئة إلى 47.17 دولار للبرميل ليفقد مكاسب بلغت 96 سنتا أمس.



ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت دولارا واحدا أيضا أو 1.75 بالمئة إلى 56.24 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.



وقال شي جياروي محلل سوق النفط في جيه.ال.سي الاستشارية "تعافي الأربعاء كان تغطية لمراكز مدينة. حول المستثمرون انتباههم سريعا صوب تدهور العوامل الأساسية في أسواق النفط بما في ذلك مؤشرات جديدة على تباطؤ النمو الاقتصادي في العام القادم وإنتاج قياسي ونقص الثقة في تعهد أوبك بكبح الإنتاج".



كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط آخرون من بينهم روسيا اتفقوا هذا الشهر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في محاولة لتصريف المخزونات وتعزيز الأسعار. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر