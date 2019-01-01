ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بانخفاض الدولار وسوق الأسهم بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) توقعات بشأن السياسة النقدية جاءت أقل ميلاً للتيسير مما توقعه الكثيرون.



وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء. لكن ما فاجأ الأسواق هو التزام المجلس بالمحافظة على جوهر خطته لتشديد السياسة النقدية رغم تنامي عدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي العالمي.



وفي الساعة 0742 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1248.48 دولار للأونصة بعد تراجعه الجلسة السابقة بأكبر قدر منذ 27 تشرين الثاني.



وكانت الأسعار تجاوز المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند حوالي 1252 دولارا للأونصة قبل بيان مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء.



ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1251.3 دولار للأونصة اليوم