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وزير المالية السعودي: مرتاحون لأسعار النفط
 
 
 
 
 
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١٩ كانون الاول ٢٠١٨
 
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده ما زالت تسعى للتخلص من عجز الميزانية بحلول عام 2023.

وفي مقابلة بعد الإعلان عن ميزانية السعودية 2019 أبلغ الجدعان رويترز قائلا: "حتى اليوم، نحن نشعر بالارتياح" لأسعار النفط و"حتى في أسوأ الفرضيات ما زلنا مرتاحين نسبيا".

وقال إنه "لا توجد خطط لطرح أولي لمجموعة بن لادن في ظل الهيكل الحالي"، موضحا أن مجموعة بن لادن سيصبح لها "مجلس إدارة طبيعي" يضم ممثلين للملكية الحكومية.

وأكد تطلع وزارة المالية إلى "الاقتراض داخليا أكثر من الاقتراض الدولي" فيما يتصل بإصدار السندات والصكوك.

واستقر النفط اليوم بعد واحد من أكبر تراجعاته لسنوات لكنه ظل تحت ضغط من تخمة المعروض والقلق من أن ينال تباطؤ الاقتصاد العالمي من الطلب على الوقود.

ويتداول النفط عند مستوى 56 دولاراً لخام برنت، و46 دولارا للخام الأميركي.
المصدر : Reuters
 
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