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الخميس في ٢٠ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:58 م
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لبنان
ماكرون: فرنسا تعمل من أجل لبنان مستقر ومستقل
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١٩ كانون الاول ٢٠١٨
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة عبر "تويتر" أن '"فرنسا تعمل من أجل لبنان مستقر ومستقل”، معلنا أنه تحدث مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مشددا على ضرورة تسمية سريعة للحكومة في بيروت لتعزيز التعاون.
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