أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في تغريدة عبر "تويتر" أن '"فرنسا​ تعمل من أجل ​لبنان​ مستقر ومستقل”، معلنا أنه تحدث مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، مشددا على ضرورة تسمية سريعة للحكومة في بيروت لتعزيز التعاون.