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ماكرون: فرنسا تعمل من أجل لبنان مستقر ومستقل
 
 
 
 
 
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١٩ كانون الاول ٢٠١٨
 
أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في تغريدة عبر "تويتر" أن '"فرنسا​ تعمل من أجل ​لبنان​ مستقر ومستقل”، معلنا أنه تحدث مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، مشددا على ضرورة تسمية سريعة للحكومة في بيروت لتعزيز التعاون.
 
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