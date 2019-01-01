الاربعاء في ١٩ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:20 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
هذا ما حصل مع مراقبي "الصحة" في وادي الزينة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٩ كانون الاول ٢٠١٨
 
صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:

"خلال قيام فريق من مراقبي وزارة الصحة العامة بمؤازرة دورية من قوى الامن الداخلي باقفال مركز المستوصف الطبي التابع لجمعية "الاصلاح الخيرية وتحفيظ القرآن" في منطقة وادي الزينة - قضاء الشوف لأنه غير حائز على ترخيص من وزارة الصحة العامة ويعمل فيه اطباء غير لبنانيين تعرض لإطلاق نار كثيف من أكثر من مكان. الا ان الفريق انهى مهامه رغم المخاطر وختم المستوصف بالشمع الاحمر.

تؤكد وزارة الصحة انها لن تتهاون مع المستوصفات التي تخالف القانون وستستمر بحملتها في هذا الإطار وعلى من يرغب الابلاغ عن مخالفة الاتصال بالخط الساخن 1214.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - الأمم المتحدة: لا مخارج في اسرائيل للانفاق التي اكتشفت »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - تيننتي: نفقان خرقا الخط الازرق وال1701 وفريقنا مستمر في »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - باسيل من "بيت الوسط": نامل ان ترى الحكومة النور خلال »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - باسيل: يومان ونعلن تشكيلة حكومة الـ 'لا زعل” »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - لجنة المال أقرت قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - بري يأمل ببيان وزاري مقتضب »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - باسيل تسلم أوراق اعتماد سفيري الاورغواي وأرمينيا »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - عون تسلم أوراق اعتماد البخاري »