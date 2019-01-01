صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي:



"خلال قيام فريق من مراقبي وزارة الصحة العامة بمؤازرة دورية من قوى الامن الداخلي باقفال مركز المستوصف الطبي التابع لجمعية "الاصلاح الخيرية وتحفيظ القرآن" في منطقة وادي الزينة - قضاء الشوف لأنه غير حائز على ترخيص من وزارة الصحة العامة ويعمل فيه اطباء غير لبنانيين تعرض لإطلاق نار كثيف من أكثر من مكان. الا ان الفريق انهى مهامه رغم المخاطر وختم المستوصف بالشمع الاحمر.



تؤكد وزارة الصحة انها لن تتهاون مع المستوصفات التي تخالف القانون وستستمر بحملتها في هذا الإطار وعلى من يرغب الابلاغ عن مخالفة الاتصال بالخط الساخن 1214.