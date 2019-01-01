الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري عرض للعلاقات الثنائية مع البخاري.. وترأس الاجتماع الرابع للمنتدى التشاوري A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" السفير السعودي وليد بخاري في زيارة بروتوكولية بعد اعتماده سفيرا لبلاده في لبنان، جرى خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.



وكان الرئيس الحريري قد ترأس الاجتماع الرابع للمنتدى التشاوري التشريعي، في حضور النائبين بهية الحريري وديما جمالي وممثلين عن النقابات العمالية.



وخلال الاجتماع، أوضح الرئيس الحريري أن الهدف من هذا المنتدى هو خلق المزيد من أجواء التفاعل بين الهيئات المنتخبة ونواب "المستقبل" ومعه شخصيا، واقتراح الأفكار والرؤى التي تهم النقابات والعمال، داعيا هذا المنتدى لأن يكون خلية نحل للعمل على تحقيق مقررات مؤتمر "سيدر" ووقف الهدر والفساد واستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل قيام البلد، وإيجاد فرص عمل للبنانيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.



كما استقبل الرئيس الحريري الدكتور غسان دبيبو وعقيلته الدكتورة سهى غانم والأستاذ طلال غانم.



بعد اللقاء، قال الدكتور دبيبو: "حصلت قبل أيام على جائزة التميز العلمي في العلوم الطبية من المجلس الوطني للبحوث، وذلك خلال حفل جرى في السراي الحكومي برعاية الرئيس الحريري الذي كان مسافرا في حينه، ولذلك حرصت اليوم على زيارته وشكره على هذه الجائزة".



والتقى الرئيس الحريري المديرة في جامعة "جورج تاون" ماريا كامبو ومؤسس جمعية قدامى الجامعة في لبنان نيقولا قساطلي والسيدة غنى الحريري.



بعد اللقاء، أوضح قساطلي أن كامبو تزور لبنان حاليا بهدف الاطلاع على نشاطات الجمعية في لبنان، وقد حصرت على مقابلة الرئيس الحريري باعتباره خريجي هذه الجامعة.



لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر