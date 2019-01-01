A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تمنى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بعد انتهاء لقائه مع الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط "ان تكون ولادة الحكومة قريبا وأن تشكل عيدية للبنانيين وأن نعطي انطلاقا من الجلسة الأولى إشارة نحو عمل منتج جدي، أما التفاصيل فمتروكة لرئيسي الجمهورية والحكومة المكلف.



وأشار الى أن "أكثر ما يهمنا، هو احترام المعايير والدخول الى حكومة "لا زعل" فيها ويكون العمل جديا" معتبرا "ان القانون النسبي أعطى الأحقية للجميع" أقلية وأكثرية، بأن يكون ممثلا، ورئيس الحكومة هو المعني الأول وسيقوم بما يلزم لتسهيل أجواء تأليف الحكومة وألا تسود الحكومة ترسبات ماضية".



وقال "خسرنا وقتا كبيرا، ووصلنا الى نتيجة كان بالامكان ان نصلها منذ وقت، وان شاء الله نكون قد تعلمنا". وردا عى سؤال قال باسيل "البلد لا يحتمل "انتظارا أكثر". ما حدث اليوم ضمن سياق مبادرات تم الكلام عنها في الأشهر الأخيرة ولطالما رددنا اننا لن نيأس ومستمرون في إيجاد المخارج".



وقال باسيل "التفاصيل المتبقية لا تحتاج لأكثر من يومين لتنتهي ونعلن التشكيلة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر