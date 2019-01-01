الاربعاء في ١٩ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 04:51 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
لجنة المال أقرت قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمواده الـ28
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٩ كانون الاول ٢٠١٨
 
أقرت لجنة المال والموازنة قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمواده الـ٢٨.

وأنجز رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان التعديلات التي شملت القانون لعرضها على اللجنة واحالتها للهيئة العامة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - بري يأمل ببيان وزاري مقتضب »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - باسيل تسلم أوراق اعتماد سفيري الاورغواي وأرمينيا »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - عون تسلم أوراق اعتماد البخاري »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - سكاف: لإعادة النظر بمشروع حفر الآبار وتأمين المياه »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث 'أنفاق حزب الله” »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - واشنطن تتخوف من تنامي القوة السياسية لحزب الله داخل »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - اللواء ابراهيم: أتممتُ المهمة على أكمل وجه »
١٩ كانون الاول ٢٠١٨ - الحكومة 'استوت”.. والتشكيلة الائتلافية من '3 عشرات” »