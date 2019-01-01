أشار النائب علي بزي الى ان المخرج الحكومي الذي اتفق عليه كان قد طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ 4 أشهر، 'ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي ابداً”.



بزي وبعد لقاء الأربعاء النيابي، نقل عن بري قوله انه وبحال تشكيل الحكومة قبل الاعياد فمن الممكن أن يصار لعقد جلسة نيابية بعد ‏‏6 كانون الثاني وهو يأمل ان يكون البيان الوزاري مقتضبا.