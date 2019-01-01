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عون تسلم أوراق اعتماد البخاري
 
 
 
 
 
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١٩ كانون الاول ٢٠١٨
 
تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية السفير وليد بن عبد الله البخاري.

كذلك، تسلم الرئيس عون أوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا السفير Young-Dae Kwon، وأوراق اعتماد سفير جمهورية كوبا السفير Alexander Pellicer Moraga، وأوراق اعتماد سفيرة استراليا السفيرة Rebekah Esther Grindlay
المصدر : وطنية
 
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