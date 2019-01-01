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سكاف: لإعادة النظر بمشروع حفر الآبار وتأمين المياه لمزارعي زحلة
 
 
 
 
 
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١٩ كانون الاول ٢٠١٨
 
أعلنت رئيسة "الكتلة الشعبية"" ميريام سكاف في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، أنه "بعد متابعة قضية حفر الآبار من قبل مؤسسة مياه البقاع والممولة من منظمة اليونيسف، تبين عدم مراعاة مشروع آبار المزارعين في الدراسات التحضيرية كونه من المتوقع أن تكون على عمق أكبر، حيث أن تلك الآبار لا تعني إلا التسبب بحرمان الأراضي الزراعية من مياه الري، دون تأمين بديل حقيقي لمدينة زحلة".

ودعت المعنيين إلى "إعادة النظر في هذا المشروع وتأمين مياه لمدينة زحلة تراعي عدم حرمان حقوق المزارعين المكتسبة والمكرسة بالري وبخاصة بعد حرمانهم من مياه نهر البردوني".
المصدر : mtv
 
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