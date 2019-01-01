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إنخفاض جديد في أسعار المحروقات
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١٩ كانون الاول ٢٠١٨
سجلت أسعار المحروقات انخفاضا كبيرا صباح اليوم، حيث تراجع سعر صفيحة البنزين الـ95 أوكتان 500 ليرة والـ98 أوكتان 400 ليرة والديزل 700 ليرة والغاز 100 ليرة.
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:
- بنزين 95 اوكتان: 22900 ليرة
- بنزين 98 اوكتان: 23600 ليرة
- الديزل: 17300 ليرة
- الغاز: 13300 ليرة
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