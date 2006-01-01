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جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث 'أنفاق حزب الله”
 
 
 
 
 
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١٩ كانون الاول ٢٠١٨
 
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم جلسة طارئة لمناقشة ما قالت اسرائيل انه أنفاق حفرها حزب الله ، بالقرب من الخط الأزرق.

وقال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون، في رسالة وزعها على الصحفيين بالأمم المتحدة: 'ستجري المناقشة بناء على طلب إسرائيل والولايات المتحدة.”

وأضاف: ” ستركز مناقشة المجلس على انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006. ويتضمن القرار قيودا على تسليح حزب الله”.”

وأشار دانون في الرسالة : 'بعد أن أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أن أنفاق حزب الله تشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701، فقد حان الوقت لأن يستخدم مجلس الأمن جميع الوسائل اللازمة لمواجهة هذه البنية التحتية للإرهابيين”.

ميدانيا، يسود الهدوء التام المناطق الحدودية ، بعدما أجبر امس الجيش اللبناني عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قوّات 'اليونيفيل” على تصحيح نقطتين إضافيتين على الخط الأزرق في ‫ميس الجبل وإعادة الأسلاك الشائكة إلى الوراء.
المصدر : future tv
 
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