بعدما تحرّك المدير العام للأمن العام على خط 'بيت الوسط” وقصر بعبدا و”اللقاء التشاوري”، قال اللواء عباس ابراهيم لـ”الجمهورية” انه بعدما تواصلَ مع الجميع حوّل الافكار الى مبادرة ترضي كل الاطراف، مؤكدا انه أتمّ المهمة على اكمل وجه و”لم يبق منها سوى ما هو متعلق بالقرار على المستوى السياسي، والذي سيتم قريباً جداً”.



وفي المعلومات انّ اتفاقاً مبدئياً تمّ بين الرؤساء الثلاثة على إصدار مراسيم تأليف الحكومة قبل نهاية هذا الاسبوع.



اللواء ابراهيم التقى الرئيسين عون و الحريري واطلعهما على نتيجة لقاءاته .



ووسط هذه الاجواء، اشار الرئيس المكلف سعد الحريري الى ان هناك جوًا إيجابيًا طاغيًا، وأن هناك بوادر لولادة الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر.



وقد نقل النائب السابق محمد الأمين عيتاني عن الرئيس الحريري حرصه على أن تكون هذه الحكومة فريق عمل متجانس، يعمل ليل نهار ليعوض ما فات البلد من تقدم، ولتطبيق مقررات مؤتمر 'سيدر”.