تجمع عشرات الاشخاص، في ساحة عبدالحميد كرامي وسط مدينة طرابلس، تضامنا مع قضية الضحية الطفل محمد وهبي واحتجاجا على طريقة التعاطي مع قضيته وحملوا الشموع المضيئة . وجابوا بعض الاحياء الداخلية في المدينة واطلقوا شعارات ضد الفساد مرددين عبارة "ثورة ثورة".