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تجمع وسط طرابلس تضامنا مع الضحية الطفل وهبي
 
 
 
 
 
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١٨ كانون الاول ٢٠١٨
 
تجمع عشرات الاشخاص، في ساحة عبدالحميد كرامي وسط مدينة طرابلس، تضامنا مع قضية الضحية الطفل محمد وهبي واحتجاجا على طريقة التعاطي مع قضيته وحملوا الشموع المضيئة . وجابوا بعض الاحياء الداخلية في المدينة واطلقوا شعارات ضد الفساد مرددين عبارة "ثورة ثورة".
 
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