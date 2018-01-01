الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد أسعار النفط تنخفض بفعل فائض المعروض A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال انخفضت أسعار النفط أربعة بالمئة يوم الثلاثاء، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تضافرت تقارير عن تزايد المخزونات وتوقعات بإنتاج قياسي في الولايات المتحدة وروسيا مع عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية.



وانخفض النفط الخام الأمريكي 2.04 دولار أو 4.1 بالمئة إلى 47.84 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017 قبل أن يتعافى إلى 48.40 دولار بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.



وفقد خام برنت 2.41 دولار بما يعادل أربعة بالمئة إلى 57.20 دولار وهو أقل مستوى منذ 14 شهرا، لكنه قلص الخسائر في أحدث تعاملات إلى 1.55 دولار ليتداول عند نحو 58.06 دولار.



وفقد الخام الأمريكي وخام برنت أكثر من 30 بالمئة من أوائل أكتوبر تشرين الأول بسبب زيادة المخزونات العالمية.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون للنفط الشهر الجاري على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل بما يعادل أكثر من واحد بالمئة من الطلب العالمي سعيا لخفض المخزونات وتعزيز الأسعار.



ولكن التخفيضات لن تنفذ إلا الشهر المقبل وفي غضون ذلك يسجل الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية مستويات قياسية أو يقترب منها ما يقوض أسعار النفط الفورية.



وقال مصدر بالقطاع مطلع على بيانات لرويترز إن إنتاج النفط الروسي بلغ مستوى قياسيا عند 11.42 مليون برميل يوميا هذا الشهر.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من سبعة أحواض كبيرة للنفط الصخري في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام وذلك للمرة الأولى.



في غضون ذلك، يقول متعاملون إن المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، مركز تسليم العقود الآجلة للنفط، زادت بأكثر من مليون برميل في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر كانون الأول وذلك وفقا لبيانات من شركة معلومات السوق جينسكيب. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر