A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن المكتب الاعلامي في سفارة الاتحاد الاوروبي البيان الآتي:"التقت مساء اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وتمحور الاجتماع حول عملية تشكيل الحكومة واكتشاف الأنفاق على الحدود الجنوبية. وشددت السفيرة لاسن على ضرورة تهدئة الوضع المتوتر. كما لفتت إلى الحاجة أن يقر لبنان بانتهاكات القرار 1701 من الجانب اللبناني، ويحقق في المسألة، ويدين جميع انتهاكات هذا القرار الأممي.



وقالت لاسن " ندعم دعوة "اليونيفيل" لاتخاذ خطوات متابعة طارئة من جانب السلطات اللبنانية عملا بالالتزامات لبنان في ما يتعلق بالقرار 1701 ونثني على التعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" على طول الخط الأزرق".



كما شددت على التزام الاتحاد الأوروبي دعم قطاع الأمن ومؤسساته في لبنان، وهو أمر أساسي لضمان استقرار البلاد وأمنها ووحدتها.



كما تناول الاجتماع التقدم الحاصل في جهود التشاور لتشكيل حكومة جديدة. وقالت لاسن إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بكل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة يمكننا العمل معها في القربب العاجل"، وأعربت عن أملها في أن "تعمل جميع مؤسسات الدولة بشكل مناسب في عام 2019، لمصلحة لبنان والشعب اللبناني"، معتبرة أن هذا الأمر بات أساسيا أكثر الآن نظرا إلى الوضع الإقليمي المتوتر".

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