علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث للـLBCI، على المشاورات الحكومية الاخيرة، قائلاً: "اخيراً قربت تنحل".



وأبدى بري استعداده لعقد جلسات الثقة قبل نهاية العام، مشيراً إلى "أننا أضعنا ثلاثة أشهر للوصول إلى الحل نفسه الذي كان قد اقترحه سابقاً".



ومن المتوقع ان يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري نواب اللقاء التشاوري في بعبدا في اليومين المقبلين.

